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Gündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun elektrik faturasını ödediği bildirildi
POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödediği bildirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun elektrik faturasını ödediği bildirildi: Kılıçdaroğlunın elektrik borcu ne kadar? Kılıçdaroğlu borcunu ödedi mi?
Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci dün gece evinde misafir eden Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını sabah internet üzerinden ödeyeceğini söyledi.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, faturasını ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun elektrik borcu ne kadar?

Kemal Kılıçdaroğlu, zamların geri çekileceği güne kadar faturalarını ödemeyeceğini söylemişti. Bin 30 liralık üç aylık elektrik borcu olan Kemal Kılıçdaroğlu eşinden gelen telefonla elektriklerin kesildiğini öğrendi.

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