Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek

Türkiye, 14 Mayıs öncesi “Sana söz” sloganıyla PKK ve FETÖ’cüleri serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu’nun U dönüşü yaparak “milliyetçi” oluşunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadeleye bakışı ortadayken çarşamba günü aniden yapılan makas değişikliği sadece oy istenecek milliyetçilere değil CHP’lilere bile inandırıcı gelmedi. CHP’liler “Bu sadece seçime kadar olan bir strateji" diyor.