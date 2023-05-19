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Kılıçdaroğlu'nun son videosuna sosyal medyada tepki yağıyor: Al sana gerçek

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna Twitter'da “Al sana gerçek” etiketiyle tepki yağıyor. Terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu.

20:57 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

HDPKK ile kirli işbirliğini gizlemeye çalışan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları geliyor. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" diyerek ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Kartal, "Kılıçdaroğlu için seferber olun, farklı hiçbir tartışmayı gündeminize almayın" çağrısı da yaptı.

Kandil'in kendisine desteğine rağmen 14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimeti sonrası gözünü milliyetçi oylara diken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP ile işbirliğini gizlemek için her yolu deniyor.

Dün yaptığı açıklamalarla hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna Twitter'da, "Al sana gerçek" etiketiyle tepki yağdı.

AL SANA GERÇEK

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na, "Al sana gerçek bay bay Kemal" etiketiyle tepki yağdı. Videolarda Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdiği, FETÖ'ye kalkan olduğu, Şebbihalar'a ise övgü dizdiği açıklamalarda yer aldı.

İşteo tepkilerden bazıları...









#Sosyal Medya
#Kemal Kılıçdaroğlu
#PKK
29 dakika önce
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