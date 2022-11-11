Gündem Kılıçdaroğlunun sözde sahra hastanesi düğün salonu oldu İlk düğün Zeydan Karaların oğlunun
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun sözde sahra hastanesi düğün salonu oldu: İlk düğün Zeydan Karalar'ın oğlunun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi yaptığını iddia ederek açılışa katılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı alan şimdilerde ise düğün salonu olarak kullanılmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini belirten AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Yeni Şafak'a özel açıklamalar yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğün merasimi için hazırlıkların yapıldığını belirten Ay, "Trajik olan Kılıçdaroğlu'nun hastane ziyareti yerine düğüne geliyor olması" dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun sözde sahra hastanesi düğün salonu oldu: İlk düğün Zeydan Karaların oğlunun
Mehmet Ay

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi diye açılışını gerçekleştirdiği yer önce fuar alanı olarak kullanıma açıldı ancak şimdilerde Karalar'ın oğlunun düğünü için hazırlanıyor. Çiftin nikah şahitleri ise 'bir haftada bin kişilik sahra hastanesi yaptık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacak. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Kılıçdaroğlu'nun Adanalılara özür dilemesi gerektiğini belirtti.

'ADANALILARA ÖZÜR BORCU VAR'

Kılıçdaroğlu'nun sahra hastanesi yaptık şeklinde yalan söylediğini belirten Mehmet Ay, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 85 milyonun gözünün içine bakarak 45 günde bin yataklı sahra hastanesi yapıldığını söyledi. Orada da yapılmış olan bir sahra hastanesi yoktu. Biz bu yalanı hemen akabinde basın ile paylaştık. Bu yalandan dolayı CHP Genel Başkanının Adanalılara hala daha bir özür borcu var. Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptığı düğünde mikrofonlara burası sahra hastanesiydi bugünde düğün salonu oldu çok fonksiyonlu bir alan diye mi anlatacak yoksa özür mü dileyecek biz de bilmiyoruz ve merak ediyoruz. Birilerinin Kılıçdaroğlu'na sahra hastanesinin burası olduğunu söylemesi lazım. CHP'de show, yalan ve algı siyaseti ne yazık ki hep yapılıyor" dedi.

'HASTANE ZİYARETİ YERİNE DÜĞÜN'

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay yaptığı açıklamada, "Gelin görün ki trajik olan iki sene sonra Kemal Kılıçdaroğlu bin yataklı sahra hastanesine geliyor ama hastane ziyaretinden ziyade bir düğün merasimine geliyor. Yani hastane diye yaptıkları yerde bugün de düğün yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu sahra hastanesine geldiğini biliyor mu?. Bunu bilmiyorsa sorması lazım. Daha önce hastane sonra güzellik fuar merkezi olan yer şimdi düğün için hazırlanıyor. Açıkcası CHP'nin bu alanın hangi amaçla yapıldığını söylemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON GİBİ BİR RAKAM'

Düğün hazırlıklarında belediyenin imkanlarının kullanılıp kullanılmadığını takip ettiklerini belirten Ay, "Düğün için çok ciddi bir maliyet olduğunu kamuoyundan takip ediyoruz. Binlerce kişi için hazırlık yapıldığı ve 3 milyon gibi bir rakam harcandığı söyleniyor. Burada belediyenin hangi imkanlarının kullanıldığını açıkcası dikkatle takip ediyoruz. Burada belediyenin imkanlarını düğün merasimi için değil aziz vatandaşlarımızın hizmetine sunması gerekiyor. Ama CHP bu tür konularda olduğu gibi her zaman vatandaşlarının derdiyle dertlenmekten uzak" dedi.

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