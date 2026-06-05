Kılıçdaroğlu'nun YDK'sından ilk karar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Özgür Özel döneminde verilen tüm ihraç kararlarını iptal edilmesini içeren tavsiye kararı aldı. YDK dün parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı toplantıda, Özel döneminde partiden yapılan tüm ihraçların geçersiz sayılması yönünde karar alındı. Söz konusu kararla birlikte 2 bine yakın isim yeniden CHP üyesi olacak.

YALIM DA DÖNEBİLİR

Özel döneminde ihraç edilen isimler arasında Barış Yarkadaş, Savaş Aksu, Aras Erkan Nasır, Zeki Şen, Levent Çelik vardı. Bu isimlerin yanı sıra MYK tarafından 'tedbirli olarak kesin çıkarma' talebiyle YDK'ya sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılay, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyordu. YDK Başkanı Mahir Polat, partiden ihraç edilen Özkan Yalım'ın geri dönüşünün mümkün olduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ‘KURUMSAL DİSİPLİN’ VURGUSU

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkati çekerek, yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti. Kurul üyelerinin katılımıyla yapılan gizli oylama sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Kurul Sekreterliğine Sezgin Kaya seçildi. YDK'nın aldığı karar bugün Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) onayına sunulacak.





CHP'DE TABAN DA KARIŞIK

CHP kulislerinde, bu tablonun özellikle il ve ilçe örgütlerinde 'kime bağlı hareket edileceği' konusunda ciddi kafa karışıklığı oluşturduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin "hukuken görevin kendilerine geçtiği" görüşünü savunduğu, Özel'e yakın kadroların "siyasi meşruiyetin delegede ve mevcut yönetimde olduğu" tezini öne çıkardığı belirtiliyor.Örgütlerde ise bazı yöneticilerin iki taraf arasında pozisyon almaktan kaçındığı ifade ediliyor.





DİYALOG HEYETİ SONUÇSUZ

Kılıçdaroğlu ve Özel arasından temas da başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olarak bilinen Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un hem Özel hem de Kılıçdaroğlu ile görüşmesi parti kulislerini hareketlendirdi. Üçlü heyetin, bundan sonraki süreçte "uzlaşma heyeti" olarak görev yapacağı konuşuluyor. Ancak önce Özel, ardından Kılıçdaroğlu ve yeniden Özel’le görüşen heyetin ilk temasından sonuç çıkmadı. İki tarafın da aynı masaya oturmaya ikna edilemediği ifade edildi.





ÖZEL GRUBU MERCEĞE ALDI

CHP'de liderlik krizi Meclis grup kürsüsü üzerinden yaşanıyor. Parti kulislerinde, Özel'in gelecek hafta Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına doğrudan itiraz etmeyerek oluşacak tabloyu görmek istediği konuşuluyor. Özel'in, milletvekillerinin, örgütün ve parti tabanının Kılıçdaroğlu'na vereceği desteği ölçmek için "sessiz izleme" yöntemi izleyeceği belirtiliyor. CHP kulislerinde, grup toplantısındaki katılımın ve vekillerin tavrının olağanüstü kurultay sürecindeki güç dengesini de ortaya koyacağı değerlendirmesi yapılıyor. Öte yandan kürsünün bir seferliğine Özgür Özel'e verildiği bundan sonraki haftalarda Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında konuşacağı kulislerde ifade ediliyor.





YENİ FEZLEKELER YOLDA

Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin etkilendiği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili olmaları nedeniyle iki isim hakkındaki dosyaları fezleke düzenlenmesine esas olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Öte yandan CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılan davanın reddine karar verildi.



