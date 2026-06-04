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CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler: İki belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler: İki belediye başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

16:074/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde belediye başkanlarını kabul etmeye başladı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kabullere başladı. İlk olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Parti kulislerinde belediye başkanları ve milletvekillerinin genel merkeze yönelik ziyaret trafiğinin giderek arttığı belirtiliyor. CHP’de önümüzdeki hafta yapılması planlanan Meclis Grup Toplantısı ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından parti içi dengeler yeniden şekillenebilir.




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