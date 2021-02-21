Gündem Kimliklerde yeni dönem Sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 1 milyonu geçti
ANKARA

Kimliklerde yeni dönem: Sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 1 milyonu geçti

İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Uygulama ile birlikte sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 1 milyon 9 bin 862 oldu.

Haber Merkezi DHA
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; dünyada ilk ve tek uygulama olan Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

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İstanbul birinci sırada


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması kapsamında bugüne kadar 1 milyon 9 bin 862 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartlarına entegre edildi. Türkiye genelinde 155 bin 645 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 83 bin 422 kişi ile Ankara, 38 bin 178 kişi ile Antalya, 36 bin 769 kişi ile İzmir ve 27 bin 763 kişi ile Bursa ili takip etti.

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  • Uygulamaya en çok genç nesil ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı toplam 188 bin 990 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 797 bin 189 iken kadınlarda bu sayının 212 bin 673 olduğu görüldü.

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Yerli ve milli yazılım kullanıldı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar bakanlığın mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi

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