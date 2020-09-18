Çipli kimlikler ile ehliyetler ne zaman birleştirilecek? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarında yeni dönem başladı. Sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yeni nesil sürücü belgelerinin, TC kartlarına yüklenmesi projesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatandaşımızın işlerini kolaylaştırması konusunda kullanılmasını sağlayan ve hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve vatandaşlık işlerine giren hizmet alan milyonlarca vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum'' dedi.

ÇİPLİ KİMLİK VE EHLİYETLER NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLECEK?

Sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak" dedi.

GÜNDEM Bakan Soylu: Depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok

EKONOMİ Yeni kimlik nasıl alınır? 2020 kimlik yenileme randevu işlemleri