Kirasını ödeyemediği için sokakta kalmışlardı: O aileye devlet sahip çıktı

Dumlupınar Mahallesi'nde, eşi cezaevine girdikten sonra kirasını ödeyemeyen Şükran Çelik, 4 çocuğuyla bir parkta yaşamaya başladı.

Ailenin durumunu haber alan Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bir süre önce eşyalarıyla sokağa atılan aileye yardımcı olmak için çalışma başlattı.

Çelik ve çocukları, vakıf müdürü Dudu Ecemiş ve yetkililerce yapılan çalışmanın ardından kirası ödenen bir eve yerleştirildi ve aileye maaş bağlandı.

Şükran Çelik, eşi cezaevinde olduğu için maddi ve manevi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

EV TUTULDU

Yaşayabilecekleri bir eve kavuştukları için mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Çocuklarımın yaşları küçük olduğu için çalışamıyorum. Evimin kirasını ödeyemedim, evden çıkardılar, bir süre parkta yaşadım. Sosyal yardımlaşmadan geldiler, Allah onlardan razı olsun. Ev gösterdiler çocuklarımdan dolayı uygun değildi. Daha sonra bir ev daha gösterdiler ve onu tuttular, Allah razı olsun, bugüne kadar hep onların şemsiyesi altındaydık." diye konuştu.

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