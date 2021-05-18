Gündem Kirasını ödeyemediği için sokakta kalmışlardı O aileye devlet sahip çıktı
ADANA

Kirasını ödeyemediği için sokakta kalmışlardı: O aileye devlet sahip çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kirasını ödeyemediği için 4 çocuğuyla sokakta kalan kadına yardım eli uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Kirasını ödeyemediği için sokakta kalmışlardı: O aileye devlet sahip çıktı
Şükran Çelik, yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

Dumlupınar Mahallesi'nde, eşi cezaevine girdikten sonra kirasını ödeyemeyen Şükran Çelik, 4 çocuğuyla bir parkta yaşamaya başladı.

Ailenin durumunu haber alan Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bir süre önce eşyalarıyla sokağa atılan aileye yardımcı olmak için çalışma başlattı.

Çelik ve çocukları, vakıf müdürü Dudu Ecemiş ve yetkililerce yapılan çalışmanın ardından kirası ödenen bir eve yerleştirildi ve aileye maaş bağlandı.

Şükran Çelik, eşi cezaevinde olduğu için maddi ve manevi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

EV TUTULDU

Yaşayabilecekleri bir eve kavuştukları için mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Çocuklarımın yaşları küçük olduğu için çalışamıyorum. Evimin kirasını ödeyemedim, evden çıkardılar, bir süre parkta yaşadım. Sosyal yardımlaşmadan geldiler, Allah onlardan razı olsun. Ev gösterdiler çocuklarımdan dolayı uygun değildi. Daha sonra bir ev daha gösterdiler ve onu tuttular, Allah razı olsun, bugüne kadar hep onların şemsiyesi altındaydık." diye konuştu.

Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
FOTOĞRAF 10
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Zeki (34) ve Şükran Çelik (36) çifti, 4 çocuğuyla birlikte merkez Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evde hayatlarını sürdürürken Zeki Çelik, 7 ay önce bir suçtan dolayı 4 yıl ceza alarak hapse girdi.
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4 çocuğuyla ortada kalan Şükran Çelik’i iddiaya göre ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi 4 çocuğu ve eşyalarıyla birlikte sokağa attı.
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20 gün boyunca sokakta kalan kadın, son olarak Gülbahçesi Mahallesi parkına sığındı.
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Parkta hayatını sürdüren kadın şimdi kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor.
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Şükran Çelik, “Benim senelik kiram bitince ev sahibi dışarı attı. Şu anda çok mağdur durumdayım. Dumlupınar Mahallesi’nde otururken şu anda Gülbahçesi Mahallesi’ndeki parktayım. Parka attılar beni. Bir pikapla getirip attılar. Senelik kiram bitince bir şey söyleyemedim...
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20 günden bu yana dışarıdayım. Ben bir ev, çocuklarımla kalacak bir yuva istiyorum. Bu gece kalacak bir yerimiz dahi yok. Eşim cezaevinde. 4 sene cezaevinde yatacak. Sadece bir ev istiyorum” diye konuştu.
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Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
Title
Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
Title
Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
Title
Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
Kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadın sokağa atıldı
Adana'da ev kirasını ödeyemeyen 4 çocuklu kadını ev sahibi sokağa attı. Genç kadın eşyaları ve çocuklarıyla birlikte parkta, kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.


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