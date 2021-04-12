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Gündem Daireyi kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
KIRIKKALE

Kırıkkale haberleri: Daireyi kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

Daireyi kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale’de bir apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişi polis baskınında yakalandı. Şahıslara maske, mesafe ve kısıtlama kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 250’şer liradan toplam da 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Kırıkkale haberleri: Daireyi kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale’de korona virüs kurallarını ihlal ederek apartman dairesinde toplanan 20 kişi, kumar oynarken tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın yaptı.

Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi.
Apartman dairesini kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi.

Burada toplanan 20 kişiye maske, mesafe ve kısıtlama kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 250’şer liradan toplam da 125 bin lira idari para cezası uyguladı. Polis, kişilerin kimlik kontrolünü yaparak GBT’sini sorgulandı. Ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta aynı mekana 6. baskın: Okey masasında yakalanınca camdan atladı
FOTOĞRAF 9
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı. Daha önce 5 kez basılan ve mühürlenen bir kıraathanede ise yine aynı manzaralar vardı.
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Motorsikletli polis timlerini karşısında gören bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayarak 2’nci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştı.
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Bu sırada yere çakılan bir kişi hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp tellere tırmanarak kaçmaya devam etti. 3 mekana yapılan eş zamanlı operasyonda 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.
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Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce “haklısınız bize üç kat ceza yazın” dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi.
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Polis ekiplerine yakalanmamak için elektriğin kesik olduğu ve içeride bulunanların maske takmadığı görüldü. Baskın sonrası 3 işletme cezai işlemlerin ardından mühürlenerek kapatıldı.
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Esenyurt'ta aynı mekana 6. baskın: Okey masasında yakalanınca camdan atladı
İstanbul Esenyurt'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanede vatandaşlar yine okey masasında yakalandı. Kumar oynayanlardan biri, polisi karşısında görünce pencereden atlayarak kaçtı. Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayanlardan biri ''Haklısınız, buradaki herkese 3 kat ceza kesin'' dedi. Gizli bir bölümde saklananlar da ''Saklanmıyoruz, sigara içiriyoruz'' diyerek kendilerini savundu. Her iki mekan da mühürlendi.

Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istediler: Polisle burun buruna gelince şoke oldular
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