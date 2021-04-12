Daireyi kahvehaneye çevirip kumar oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce “haklısınız bize üç kat ceza yazın” dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi.

Bu sırada yere çakılan bir kişi hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp tellere tırmanarak kaçmaya devam etti. 3 mekana yapılan eş zamanlı operasyonda 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı. Daha önce 5 kez basılan ve mühürlenen bir kıraathanede ise yine aynı manzaralar vardı.

Esenyurt'ta aynı mekana 6. baskın: Okey masasında yakalanınca camdan atladı

İstanbul Esenyurt'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanede vatandaşlar yine okey masasında yakalandı. Kumar oynayanlardan biri, polisi karşısında görünce pencereden atlayarak kaçtı. Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayanlardan biri ''Haklısınız, buradaki herkese 3 kat ceza kesin'' dedi. Gizli bir bölümde saklananlar da ''Saklanmıyoruz, sigara içiriyoruz'' diyerek kendilerini savundu. Her iki mekan da mühürlendi.



