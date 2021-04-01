Gündem Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istediler Polisle burun buruna gelince şoke oldular
ADANA

Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istediler: Polisle burun buruna gelince şoke oldular

Adana’da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskında 330 kişiye 884 bin 765 TL ceza kesildi. Kahvehanelerden birine yapılan baskında polisi gören kişiler, pencereden kaçmaya çalıştı ve burada da polisle karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdı.

Haber Merkezi DHA
Kahvehane baskınında pencereden kaçmak istediler: Polisle burun buruna gelince şoke oldular
O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı.


Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Baskından kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
OYNAT 00:37
Baskından kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
Adana'da bir kahvehaneye yapılan baskında polisi gören kişilerin, pencereden kaçmaya çalıştığı ve burada da polisle burun buruna geldiği anlar polis kamerasına yansıdı.

Adana'da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskında 330 kişiye 884 bin 765 TL ceza kesildi.


Hatay'da kumar baskınında şoke eden görüntüler: Uyuyor numarası yaptı yine de cezadan kaçamadı
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Hatay'da kumar baskınında şoke eden görüntüler: Uyuyor numarası yaptı yine de cezadan kaçamadı

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
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'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza: 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası
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Pandemide kumar oynayanlara rekor ceza: 13 kahvehanede 121 kişiye 458 bin 325 lira para cezası

Adana'da gizli geçitli kahvehaneye baskın: 1 milyon 758 bin lira ceza
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Adana'da gizli geçitli kahvehaneye baskın: 1 milyon 758 bin lira ceza
Adana'da yeni tip koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis yaptığı baskında aralarında gizli geçit ile ulaşılan kahvehane ile 10 yerde kumar oynayan 507 şahsa 1 milyon 758 bin lira para cezası kesti.


Kumar oynanan kahvehanede mutfak dolabına saklanan kadının üzerine çamaşır suyu döküldü
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Kumar oynanan kahvehanede mutfak dolabına saklanan kadının üzerine çamaşır suyu döküldü
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehanede kumar oynanan 20 kişiye, toplam 68 bin 344 TL ceza uygulandı. Polisin baskın yaptığı kahvehanede bir kadın saklandığı mutfak dolabında bulundu. Bir kişi ise ceza yazan polise rağmen kuruyemiş yemeye devam etti.


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