Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Kaza, Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunun 15. kilometresinde, Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.G. idaresindeki 06 CRD 660 plakalı Opel marka otomobil, B.G.A. yönetimindeki LM QL 490 Almanya plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.G.G. ile araçta bulunan B.D. ve Y.G. yaralandı. Otomobillerde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.