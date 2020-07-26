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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu Uluslararası uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

Kırmızı bültenle aranıyordu: Uluslararası uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul narkotik polisinin düzenlediği operasyonda “Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında iki farklı kırmızı bülten kararı bulunan Ürdün uyruklu uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Uluslararası uyuşturucu baronu, çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlikle yakalandı.
Uluslararası uyuşturucu baronu, çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer’de düzenledikleri operasyonda uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K.’yi yakaladı.

İstanbul Sarıyer’de lüks bir villaya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında Brezilya’dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain maddesi ihraç etmek suretiyle “Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak” suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan Ürdün uyruklu W.I.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu, polis ekiplerinin lüks villada yaptıkları aramada çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlikle geçirildi.

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Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın W.I.K. ve R.S. isimleri adına sahte kimlik kullandığı ve Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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