Kısa filmler ‘en güzeli’ anlatacak

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde (ARUFF) finale kalan isimler açıklandı. TVNET’in medya sponsoru olduğu festivalde, Hz. Muhammed’in hayatı ve güzel ahlakının işlendiği kısa filmler yarışacak. 65 ülkeden 568 esere ev sahipliği yapacak festival, 22-27 Kasım’da birçok gösterim ve söyleşiyle renklenecek.

YARIŞMADAN FESTİVALE

Siyer Vakfı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile düzenlenen ARUFF, yoluna artık festival olarak devam edecek. Finale kalan isimlerin tamamına festival web sitesinden ulaşılabilecek. Festival Direktörü Cemil Nazlı, “Bize daha ilk yıldan itibaren sektörün büyüklerinden, festival olun yönünde telkinler vardı. Biz de sinemanın güzelliklerini daha geniş kapsamda görebilmek için festival olma kararı verdik.” dedi. ARUFF Son Taslak Endüstri Bölüm Direktörü Belkıs Bayrak, festival temasının daraltıcı olduğu eleştirilerine de yanıt verdi. Bayrak, “Aksine, evrensel olduğunu ve festivalin vizyonunu genişlettiğini düşünüyorum. Bu sene 65 ülkeden 568 eserin başvurusunu aldık” dedi. Etkinlik kısmında hem festival hem son taslak bölümünde finalist projeler 25-26 Kasım’da yoğun bir eğitim programında olacak. Festivalin açılışı, İspanyol yönetmen Oliver Laxe’in “Mimosas” filmiyle yapılırken, yönetmen 25 Kasım’da katılacağı “Ustalık Sınıfı” etkinliğinde deneyimlerini paylaşacak. Yapımcı Aneta Matovska, yazar ve yönetmen Kaz Rahman ve oyuncu Reshad Strik gibi isimlerin katılımıyla atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

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300 BİN TL ÖDÜL DESTEĞİ

Ulusal En İyi Kısa Kurmaca Film’e 25 bin, Ulusal En İyi Kısa Belgesel’e 15 bin, Ulusal En İyi Kısa Animasyon’a 10 bin lira ödül verilecek. Uluslararası kategoride ise En İyi Kısa Film’e 25 bin, En İyi Kısa Belgesel’e 15 bin ve En İyi Kısa Animasyon’a 10 bin lira takdim edilecek. “Son Taslak” bölümünde de 7 projeye 200 bin Türk lirası değerindeki “Kısa Film Yapım ve Proje Geliştirme Desteği” genç sinemacıların olacak. Birinciler, Hz. Muhammed’in yaşantısının yansımasının çağımızda insani ve ahlaki örneklik teşkil edecek şekilde anlatıldığı hikayelerden seçilecek.