Gündem Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu Yüzde 72 seviyesine çıktı
İSTANBUL

Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu: Yüzde 72 seviyesine çıktı

İstanbul’da kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 15.00 itibariyle yüzde 72 seviyesine çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu: Yüzde 72 seviyesine çıktı
Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu: Yüzde 72 seviyesine çıktı

İstanbul’da kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 15.00 itibariyle yüzde 72 seviyesine çıktı.

Dışarı akın ettiler

İstanbulluların büyük bir kısmı kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü dışarıda geçirmeyi tercih etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın öğle saatlerinde sona ermesinin etkisiyle, trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 15:00’da yoğunluk İstanbul genelinde 72 olarak kaydedildi.

Abone Ol Google News
İzmirdefaciadan dönüldü

İzmir'de
faciadan dönüldü

​Çarpışan iki yolcu minibüsü alev aldı.
Pandemi etkisi

Pandemi etkisi

​Boğaz'da yalı satışları rekor kırdı.
Erdoğandan İbrahim Reisiye tebrik:

Erdoğan'dan
İbrahim Reisi'ye tebrik:

İ​ran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım.

AFAD: 3.9 büyüklüğünde merkez üssü ise Kartal.

​AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi saldırıda yaralandı
Oylar sayılıyor

Oylar sayılıyor

​Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki otel açılışında duyurdu.

Dört bin tekne ile iki yılda yok edilecek

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü.

​Yüzde 20 daha hızlı ısınıyor

11 günde 4 bin 202 metreküp temizlendi.

​Koronavirüste sevindiren gelişme

Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi.
Fenomen çoban

Fenomen çoban

Göç yolculuğunu takipçileriyle birlikte tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.