Kız Kulesi'ne yakışıksız benzetme: Muhalefetin karalama kampanyası yine çürütüldü

"Etraftaki rengarenk Kız Kulesi fotoğrafları, hazırlanan ışık gösterisinin renk ayarlarının yapıldığı anlarda çekilmiş fotoğraflardır. Renk aralığı, canlılığı vs test edilirken. Sound checkteki seslerin, şarkının kendisi olmadığı gibi bu ışıklar da gösterinin kendisi değil"