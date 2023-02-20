Kızılay'dan yeni uygulama: Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

Afetzedelerin hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin yollarını geliştiren Kızılay, "Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede" uygulamasıyla "0552 168 30 86" numaralı WhatsApp hattını hizmete aldı.

Bu numaraya konumunu gönderen afetzedeler, kendilerine en yakın Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile çadır kentlerin konum bilgisine anında ulaşabilecek.

Hat, en kısa sürede Kızılay ve diğer hizmet noktalarının 3 adet konum bilgisini gönderecek.

Kızılay bu uygulamaya süreç içinde, sosyal marketler, sağlık hizmetleri ve diğer kamu hizmet noktalarını da ekleyecek.​​​​​​​







