Deprem bölgesinde bunlara ihtiyaç var

Kızılay depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Çok sayıda yardımsever ve gönüllü sayesinde depremzedelerin yaralarını saran Kızılay, yardımların devamı konusunda vatandaşlardan destek bekliyor. Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, “Yardımların devamlılığını kısa, orta ve uzun vadede üçe bölmemiz gerekiyor. Şu an acil olarak beslenme ihtiyacı var. Beslenme ihtiyaçlarını genelde paydaşlarımızla karşılıyoruz. Gelen malzemelerin de kesinlikle Kızılay yetkilileriyle birlikte koordine edilmesinde fayda var” dedi.

MOBİL MUTFAKLAR VAR

Orta vadede çadır kentlerin ve konteynerlerin kurulduğunu belirten Özer, “Hem çadır hem de konteyner kentlerde yine beslenme ihtiyacı karşılanmak durumunda. Bu bölgelerde barınacak insan sayısına göre hangi tür mutfağın, hangi tür beslenme ekipmanının konuşlandırılacağını belirliyoruz. Gelen talep ve teklifler var, bunları da yine Kızılay’da biriktiriyoruz, eşleştirme yapacağız. Deprem bölgelerinde ilk etapta 270 konteyner kent kuracağız. Yani her çadır kente bir mutfak kuracak olursak 270 mutfak demek. Bu yemekleri üretebilecek, dağıtımını gerçekleştirebilecek, kendi alt yapısı olan ve bu işin içerisinde olan kurumlar olmalı. Prefabrik yapılarda, araç içerisinde, konteynerlerde kurulabilir” diye konuştu.

NORMALLEŞME ALANLARI

Kişisel ihtiyaçların sağlaması için seyyar tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi alanlara da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, “Buralar konteyner kentlere dönüşeceği için özellikle çocuk alanlarına ihtiyaç var. Bu seyyar mobil parklar da olabilir. Yine Kızılay’ın bünyesinde olan çocuk dostu TIR’lar var, bunlar da olabilir. Buralarda çocuklara hem aktivite alanı oluşturuluyor hem de psikososyal destek alanı sağlanıyor” şeklinde konuştu.

GIDA KOLİSİ GEREKECEK

Gıda kolisi ihtiyacının süreceğine işaret eden Özer, şöyle devam etti: “Konteyner kentlere geçildiği zaman gıda kolisine ihtiyaç olacak. Gıda kolilerinin içinde pirinç, mercimek, salça, şeker, çay, gibi temel gıda maddeleri olması lazım. Çok büyük gıda kolileri yerine, orta ölçekli gıda kolilerini belirli oranlarda dağıtmak daha makul olabilir. Bir kişinin taşıyabileceği ölçüde gıda kolisine ihtiyaç olacak.”

Yardımlar zamana bölünmeli