Deprem bölgesinde bunlara ihtiyaç var

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Depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden beri canla başla çalışan Kızılay, bölgedeki ihtiyaçları sıraladı.
Kızılay depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla mücadele etmeye devam ediyor. Çok sayıda yardımsever ve gönüllü sayesinde depremzedelerin yaralarını saran Kızılay, yardımların devamı konusunda vatandaşlardan destek bekliyor. Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, “Yardımların devamlılığını kısa, orta ve uzun vadede üçe bölmemiz gerekiyor. Şu an acil olarak beslenme ihtiyacı var. Beslenme ihtiyaçlarını genelde paydaşlarımızla karşılıyoruz. Gelen malzemelerin de kesinlikle Kızılay yetkilileriyle birlikte koordine edilmesinde fayda var” dedi.
Orta vadede çadır kentlerin ve konteynerlerin kurulduğunu belirten Özer, “Hem çadır hem de konteyner kentlerde yine beslenme ihtiyacı karşılanmak durumunda. Bu bölgelerde barınacak insan sayısına göre hangi tür mutfağın, hangi tür beslenme ekipmanının konuşlandırılacağını belirliyoruz. Gelen talep ve teklifler var, bunları da yine Kızılay’da biriktiriyoruz, eşleştirme yapacağız. Deprem bölgelerinde ilk etapta 270 konteyner kent kuracağız. Yani her çadır kente bir mutfak kuracak olursak 270 mutfak demek. Bu yemekleri üretebilecek, dağıtımını gerçekleştirebilecek, kendi alt yapısı olan ve bu işin içerisinde olan kurumlar olmalı. Prefabrik yapılarda, araç içerisinde, konteynerlerde kurulabilir” diye konuştu.
Kişisel ihtiyaçların sağlaması için seyyar tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi alanlara da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özer, “Buralar konteyner kentlere dönüşeceği için özellikle çocuk alanlarına ihtiyaç var. Bu seyyar mobil parklar da olabilir. Yine Kızılay’ın bünyesinde olan çocuk dostu TIR’lar var, bunlar da olabilir. Buralarda çocuklara hem aktivite alanı oluşturuluyor hem de psikososyal destek alanı sağlanıyor” şeklinde konuştu.
Yardım kampanyalarını zamana bölmek gerektiğini vurgulayan İbrahim Özer sözlerine şöyle devam etti: “Hangi yardım malzemesinin hangi zaman dilimine gelmesi gerektiği önemli. Zaman geçtikçe insanların ilgisi değişiklik gösterebilir. Bunu sıcak tutma adına, ayni yardımları nakdi yardıma çevirmek gerekir. Nakdi yardımın sahadaki ihtiyaca göre düzenlenmesi daha doğru. Çünkü bir aileye gönderdiğimiz gıda kolisinin içinde çocuklarla ilgili bir gıda yoksa bu bir ihtiyaç haline geliyor. Ya da tam tersi. Çocuğun olmayan aileye çocuk bezi götürmek gibi. Onun için doğru ihtiyacı doğru haneye ulaştırmak gerekir.”