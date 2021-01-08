Kobani iddianamesi tanıkları HDP- PKK bağını anlattı: Öcalan talimatıyla Kışanak'a başkanlık, parti kimliği altında KCK toplantısı...

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ / SERDAR AÇIL - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanıklı davanın iddianamesinde tanıklar, HDP'li bazı isimlerin terör örgütü PKK/KCK ile bağlarını ortaya koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin iddianamede sanıkların terör örgütü PKK/KCK ile bağlarına yer verildi.

Buna göre gizli tanık Ulaş, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in 2011 ile 2015 yılları arasında legal yollardan Kandil'e giderek PKK/KCK'nın sözde eş başkanlığı ile görüşmeler yaptığını kaydetti.

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Ayla Akat Ata'yı deşifre etti

Ulaş'a göre Bilgen, sözde eş başkanlığın talimatıyla milletvekili seçtirildi. Ulaş, Bilgen'in belediye başkanlığı hakkında da "Ayhan Bilgen'in en son yine Kandil KCK eş başkanlığının talimatı ve KCK Türkiye sözcülüğünün önerisi ile Kars Belediye Başkanı olarak aday gösterilerek seçilmesi sağlandı." ifadesini kullandı. Gizli tanık Ulaş'ın PKK ile bağını deşifre ettiği isimlerden biri de eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata oldu.

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"Kadro örgüt mensubudur"

Ata hakkında "Kadro örgüt mensubudur." beyanında bulunan Ulaş, şunları kaydetti: "KCK Türkiye yapılanması içinde geçmiş dönemde en üst düzeyde örgütsel faaliyet yürüten Sabri Ok, Cihan Deniz, Şiyar kod Nurettin Demirtaş ve Ali Durç isimli üst düzey örgüt mensupları ile çok yakın ve samimi ilişki içindeydi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatı ve Kandil örgüt üst yönetiminin önerisi ile HDP'den milletvekili seçildi. Birçok kez legal yollardan Kandil'e giderek KCK Eş Başkanlığı, KJK ve PAJK kadın örgütleri üst yönetimleri ile görüşmeler yaptı ve toplantılara katıldı. Örgütün kadın yapılanması ve Roza Kadın Derneği içinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini biliyorum."

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OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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"Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildi"

Gizli tanık Ulaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanlığı yapan Gültan Kışanak'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildiğini bildirdi. Kışanak'ın örgüt mensubu olduğunu belirten Ulaş, "Ben bu örgüt mensubunu Gülten Kışanak olarak tanırım. Kadro örgüt mensubudur. Çok defalar legal yollardan görüşmeler yapmak ve toplantılara katılmak amacıyla Kandil'e gidip geldi. 2011 yılında bağımsız olarak Siirt'ten milletvekili seçildi. 2014 yılında yapılan yerel yönetimler seçiminde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda oldu. Bu konuya ilişkin görüşme notlarında da beyanlar mevcuttur." ifadelerini kullandı.

"BDP, PKK adına toplantılar yapmaktaydı"

Tanık N.B.A, sanıklardan eski BDP Milletvekili Emine Ayna'yı silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olarak tanıdığını bildirdi. Tanık N.B.A, "Bu şahsı 2009 yılında BDP genel merkezinde eş başkanlık yaparken tanıdım. BDP, siyasi parti kimliği adı altında PKK\KCK silahlı terör örgütü adına toplantılar yapmaktaydı." beyanında bulundu. Tanık G.T. de Emine Ayna'yı tanıdığını, KCK içinde faaliyet gösterdiğini ve toplantı yapmak için 2014 yılında Kandil'e gelip gittiğini kaydetti.

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Tanık S.B. de Emine Ayna ile ilgili, "Bu şahıs, o dönem KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) çatısı altında KJA isimli sözde kadın yapılanması içinde faaliyet yürüten, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. Sonrasında Diyarbakır'dan milletvekili seçildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:06 Demirtaş: Özerklik ilan edeceğiz HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da sert açıklamalarda bulundu. Herkesi direnişe davet ettiklerini belirten Demirtaş, 26-27 Aralık'ta DTK'nın olağanüstü kongresine kendilerinin genişletilmiş halde katılacaklarını ifade etti. Demirtaş, öz yönetimin ve özerkliğin içinin doldurulmasıyla ilgili sürecin daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar ile kararlar alacaklarına dikkat çekti. BiP'te paylaş

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Tanık S.B, eski HDP'liler Sebahat Tuncel ile Aysel Tuğluk'u Diyarbakır'da gördüğünü kaydederek, bu kişilerin de "KCK/TM bünyesinde o dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanması içinde kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından" olduklarını belirtti.