Koç Üniversitesi'ndeki ırkçı işkence infiale neden olmuştu! Faşist saldırgana Ali koç resmen avukat yollamış

TÜBİTAK birinciliği olan başarılı genç F.B.; hukuk fakültesi öğrencisi Hasan Ege K. ve Arda D. tarafından bir süredir odadan ayrılması yönünde gördüğü baskı sonucu 2 gece okulun laboratuvarında kalmasına rağmen, 15 Kasım akşamı banyo yapmak için odasına gittiğinde Arda D’nin şiddetine maruz kaldı.

İddiaya göre daha önce de Hasan Ege Karanfil'in kemerle dövdüğü ve yüzüne ütü yapıştırmaya çalıştığı F.B, Arda D. tarafından olay gecesi elindeki kesici aletle yüzünden ve karnından yaralandı.

“Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım”

“Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım”

Oda arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan F.B. ifadesinde, “Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim için şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullanırken, Arda D'nin de yüzünü kesmesinin ardından kendisini yumruklamaya devam ettiğini söyledi.