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Gündem Kocaeli Üniversitesinde gönüllü aşılamaları başladı Günde 10 kişiye aşı yapılacak
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Kocaeli haber: Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı

Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 kişiye aşı yapılacak

Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.

Türkiye’de ilk Hacettepe Üniversitesi’nde geçen hafta uygulamasına başlamıştı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Çim'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.

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