Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 kişiye aşı yapılacak

Çim'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.
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Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.
Türkiye’de ilk Hacettepe Üniversitesi’nde geçen hafta uygulamasına başlamıştı.
Çim'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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