Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılamaları başladı: Günde 10 kişiye aşı yapılacak

Hayat

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' TRT'de başlıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' için çekildi. Dizinin hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün sürdü. Dizide 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Dizi, ilk bölümüyle TRT 1'de 28 Eylül Pazartesi akşamı yayımlanacak.