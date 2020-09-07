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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Kocaeli’de 3 ilçeyi böcekler istila etti

Kocaeli’de 3 ilçeyi böcekler istila etti

Kocaeli’de bulunan 3 ilçeyi böcekler istila etti. Böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca yetkililerden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi İHA
İlçelerde adeta böcek istilası yaşanıyor.
İlçelerde adeta böcek istilası yaşanıyor.

Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini minik dantel böcekleri istila etti. Bitki zararlısı olarak bilinen minik dantel böceklerinin birçok evde cam kenarlarına geldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalıştı. Böceklerle baş edemeyen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım talep etti. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler 20 vektörle mücadele ekibini böcek istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı.

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İlaçlama yapılıyor


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7-8-9 Eylül tarihlerinde Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerimizde bitki zararlısı olan minik dantel böceğinin yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 vektörle mücadele ekibimizle uygulama yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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