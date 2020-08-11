Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şanlıurfada görüntülendi Türkiyede nadir görülüyor
ŞANLIURFA

Şanlıurfa haber: Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi

Şanlıurfa'da görüntülendi: Türkiye'de nadir görülüyor

Tarımda çiftçi dostu olarak bilinen ve zararlı böceklerle beslenen, Türkiye’de nadir olarak görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, Şanlıurfa'da doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Kuyruğuyla birlikte ortalama 5 santim uzunluğunda olan canlı, fotoğraflandıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor.
Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor.

Dünyada Portekiz, Madagaskar, Güney Asya ve Afrika’da rastlanan, Türkiye’de ise daha önce Ankara, Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bolu, Elazığ, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya kırsalında görülen 2 gram ağırlığındaki sivriburun canlı, bu kez Şanlıurfa’da ilk kez görüntülendi.

İHA

Türkiye’de ilk kez görülen koronavirüs şüphelisi rakun köpeği için uyarı: Çok önemli ama sevindirici bir gelişme değil
KORONAVİRÜS
Türkiye’de ilk kez görülen koronavirüs şüphelisi rakun köpeği için uyarı: Çok önemli ama sevindirici bir gelişme değil

Görünüşü tamamen bir fareyi andıran ve tarımda çiftçi dostu olarak bilinen böcekçil hayvan dünyada birçok isim ile adlandırılıyor. Daha çok sivriburun olarak nitelendirilen 2 gram ağırlığındaki ve 5-6 santim uzunluğundaki bilinen en küçük memeli hayvan en fazla 1,5 yıl yaşayabiliyor.

İHA

Uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan doğa fotoğrafçısı Mehmet Mahmutoğlu, Türkiye’de nadir, Şanlıurfa’da ise ilk kez görüntülenen sivriburunluyu fotoğrafladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

İHA

Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi
GÜNDEM
Türkiye’de nadir görülen fil şahin güvesi larvası Bilecik’te görüntülendi

Yılda 5-6 kez doğum yapıyor

Mahmutoğlu, yılda 5-6 kez doğum yapan canlının, çiftçi dostu olduğunu ve tarlada ekinlere zarar veren böceklerle beslendiğini ifade etti. Mahmutoğlu, Cüce böcekçil, Etrüsk böcekçil ve Cüce sivriburun olarak adlandırılan canlı ile ilgili açıklamasında, şunları söyledi:

  • "En büyük hatamız doğada tanımadığımız hayvanların yaşamlarını kısıtlamak. Bu tür fare görünümlü olduğu için insanlar tarafından fare olarak algılanıyor. Küçük dostumuz biraz incelendiğinde fare değil, yaşam alanında yaşadığı böcekçil denilen 5 parmaklı tamamen böceklerle beslenen bir türdür. Yaşam alanı incelendiğinde sulak alanlarda, ormanlık alanlarda görmek mümkündür. Türkiye’de nadir görülen türlerden biridir. Türkiye’de bu türün fotoğraflanması biraz zordur. Bu türün boyutu 2,5 ila 5 santimetre arasında değişiyor. Bilim adamları bu konuyla ilgili araştırmalar yapmış. Cüce böcekçil denilen sivri burunlulardan alt türü olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Portekiz’de, Güney Afrika’da da görülen bir türdür. Şimdi de Şanlıurfa’da bu türe rastlandığı için çok mutluyuz. Türün fotoğrafı pek olmadığı için bizde fotoğrafladık. Yaklaşık olarak bir saat boyunca bu türü inceledik. Dokunmadan, incitmeden dostumuzu tekrardan doğaya bıraktık. Bu türün ömürleri çok kısadır. Yaklaşık bir ila 1,5 yıl arasında yaşarlar. Türün en büyük düşmanları da baykuşlardır. Çiftçi dostu bir türdür. Zararlı böceklerle beslenir. Doğada görüldüğü zaman zarar verilmemesi gerekiyor. Doğadaki bütün canlılar yararlıdır. Hiçbir canlının öldürülmesini istemiyoruz."
Abone Ol Google News
Türkiye kararlı şekilde yoluna devam edecek

Türkiye kararlı şekilde yoluna devam edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden önemli açıklama.
İstanbul yolcu otobüsünde yangın

İstanbul yolcu otobüsünde yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1945ten Mavi Vatana...

1945'ten Mavi Vatan'a...

​Türkiye gelecek kuşaklara bırakacağı mirası belirliyor
Şii lider ateş püskürdü

Şii lider ateş püskürdü

​Bu silah Suriye ve Yemen'i yerle bir etti Beyrut'u patlattı
Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında sert düşüş

İşte ​Kapalıçarşı'da altın fiyatları.

Fenerbahçe'ye<br>Uruguaylı stoper

Fenerbahçe'ye
Uruguaylı stoper

Barcelona'yı reddeden oyuncuyla anlaşıldı.

Hiçbir <br>projenin şansı yok

Hiçbir
projenin şansı yok

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Yeni parti hazırlığındaki İnce ​Ankara'ya hareket etti

Türkiye'nin çocuk şehidi Eren Bülbül dualarla anılıyor.

Mustafa Cengiz, taraftarın merakla beklediği soruya yanıt verdi.
O sene bu sene

O sene bu sene

Müjdeli haber geldi, Fenerbahçe atağa geçti.

"Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir."
'Korsan'da <br>yeni yöntem

'Korsan'da
yeni yöntem

​Aylık 10 bin lira ilanıyla çalışacak şoför arıyorlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.