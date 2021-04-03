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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: ​Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Kocaeli’de yeşerecek

Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Kocaeli’de yeşerecek

Tek millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin hatırası olacak kardeşlik ormanı Kocaeli’de yeşerecek. Daha önce dolgu sahası olarak kullanılan alanda oluşturulacak Türkiye-Azarbaycan Kardeşlik Ormanı için ilk fidanlar Azerbaycan ve Kocaeli protokolü tarafından toprakla buluşturuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: ​Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği Kocaeli’de yeşerecek
Kardeşlik ormanı, toplamda 60 bin metrekare yüz ölçümüne sahip.

Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliğinin Kocaeli’deki nişanesi olacak olan kardeşlik ormanı, daha önce dolgu alanı olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası’nda hayata geçirildi. Dikim törenine Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye-Azerbaycan Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Dernekleri yöneticileri, il ve ilçe protokolü katılım sağladı.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Törende ilk olarak konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü “Türkiye ile Azerbaycan arasında olan kardeşliğini burada oluşturacağımız hatıra ormanı ile bir kez daha göstereceğimiz için çok mutluyum. Desteğinden dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

  • Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade ise bugün ilk fidan dikiminin yapıldığı hatıra ormanının Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin dostluğunun en güzel örneklerinden olduğunu belirterek, “Türkiye Azerbaycan’ın yanında olarak bizlere güç veriyor. Bu hatıra ormanı da dostluğumuzun bir numunesidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise “Azerbaycanla ilişkilerimiz her geçen yıl artarak devam etti. Tarihten gelen dostluğumuz ile birlikte birbirimize destek verdik. Bundan sonra da bu örnek kardeşliğimiz bu hatıra ormanında yeşeren fidanlar gibi işbirliğimiz ilelebet daim olacak” şeklinde konuştu.

60 BİN METREKARE ALAN, 4 BİN 573 FİDAN

  • Kardeşlik ormanı, toplamda 60 bin metrekare yüz ölçümüne sahip. Alana Kırmızı Çiçekli At Kestanesi, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Şeker Akçaağaç, Adi Dişbudak, Sığla Ağacı Doğu Çınarı, Ihlamur, Meşe, Pembe Çiçekli Akasya, Fıstık Çamı, Batı Ladin, Toros Sedri, Zeytin, Kiraz, Erk, Muşmula, İncir, Ayva, Trabzon Hurması, Dut, Ceviz gibi meyve ve diğer ağaç türlerinden oluşan 4 bin 573 adet fidan dikilecek.
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