Kocaeli ve Sakarya'da 'Kökünü Kurutma operasyonu: 269 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı.

Bakan Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 20 operasyon yaptıklarını, Sakarya ve Kocaeli'de 21'inci ve 22'nci operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" için sabah Sakarya'da olduklarını şimdi de Kocaeli'ye geldiklerini aktaran Soylu, sabah 04.30 gibi Kocaeli'de operasyona başlandığını belirtti.

Saat 05.30 sıralarında da Sakarya'daki ekibin operasyona çıktığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aylık projeli çalışma sonucunda gerçekleştirilen bir operasyon olarak, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcılarıyla, torbacılarla, bunları çekip çeviren organize suç liderlerine yapılan mücadele ile ilgili bu sabah yine hem Sakarya'da hem Kocaeli'de başarılı bir operasyon gerçekleşti. 3 aylık bir projeli çalışma bu. Kocaeli merkezli 111 ve Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplamda 307 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere gerçekleşen operasyonda 2 ilde yaklaşık 2 bin 67 arkadaşımız, kahraman polisimiz, aynı zamanda 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımlarıyla eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u şu ana kadar gözaltına alındı."

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FOTOĞRAF 9 Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu. Sigara içen hasta yangın çıkardı: Sekiz hasta dumandan etkilendi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hastada tedavi altına alındı.

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FOTOĞRAF 19 İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti Karaman'da silahlı saldırgan, iki kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi de ağır yaraladı. Katilin yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti. Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elektrik şirketi çalışanı olmayan direk üzerinde ölen Bekir A.nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski, ve tornavida bulunduğu öğrenildi. Yüksek gerilim hattında feci ölüm: Asılı kalmış halde bulundu Diyarbakır'da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. elektrik çarpması sonucu direğe asılı kalmış halde ölü bulundu. Bekir A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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