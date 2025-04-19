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Kocaeli'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

23:2719/04/2025, Cumartesi
DHA
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Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Ö. yönetimindeki 06 BPJ 721 plakalı otomobil ile Emre D.'nin kullandığı 41 AUU 919 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen Emre D., yaralandı. Başındaki kask sayesinde ölümden döndüğü belirtilen motosiklet sürücüsü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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