Bolu'da korkunç kaza: Önce takla attı, sonra cayır cayır yandı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülname K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K., hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



