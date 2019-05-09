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KONYA

Konya haberleri: Kocasını yasak aşk yaşadığı kuzenine öldürttü

Kocasının katiliyle çay demleyip içmişlerdi: Babasından şoke eden iddia

Konya'da kocasını ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürttüğü gerekçesiyle hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen 32 yaşındaki Zekiye Sarı'nın babası, tanık olarak dinlendiği mahkemede damadının aldattığı kızına sürekli sakinleştirici iğne yaptığını ileri sürdü. Zekiye Sarı ile sanık İskender Sarı'nın olaydan sonra çay demleyip içtikleri de ifadelerine yansımıştı.

Haber Merkezi DHA
Zekiye Sarı - Ali Sarı - İskender Sarı
Zekiye Sarı - Ali Sarı - İskender Sarı

Konya'nın Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sarı (37), 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiindeki tarlasında işçiler tarafından öldürülmüş olarak bulundu. Sarı'nın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı'nın akrabasıyla çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma 3 çocuk babası İskender Sarı'yı (48) gözaltına aldı.

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Çiftçi İskender Sarı, ifadesinde amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır ilişki yaşadığını anlatarak, ''Zekiye, eşinin ilişkimizden şüphelendiğini söyledi. Eşini öldürmemi istedi. Cep telefonuma 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım yoksa bizi köye rezil edecek' diye mesaj attı. Ali'nin tarlada çalıştığını söyledi. Tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken yolda tabancayı attım" diye konuştu.

ÖLDÜRÜP CESEDİ BAŞINDA AĞLAMIŞ

Cinayetin ardından kuzeninin cesedi başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim" dedi.

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım'' diye konuştu. İskender Sarı ve Zekiye Sarı, tutuklandı.

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'KIZIMA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE YAPIYORDU'

Haklarında Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İskender Sarı ve Zekiye Sarı'nın yargılanmalarına devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında tanık olarak dinlenen Zekiye Sarı'nın babası Mustafa Temel, Ali Sarı'nın kızını aldattığını ileri sürdü.

Baba Temel, "Zekiye, Ankara ve Konya'da psikolojik tedavi gördü. Hastaneye öldürülen damadım Ali ile birlikte götürmüştük. Damadımın başka kadınlarla ilişkisi vardı. Bu nedenle kızımla araları bozulmuştu. Ali, Zekiye'yi susturmak için iğne yapıyordu. Kızıma neden iğne yaptığını sorduğumda sakinleştirici olduğunu söylerdi. Kızım iyice bunalıma girmişti. Ayrıca intihar etmeye de kalkıştı"diye konuştu.

'ÖLDÜRMEK İÇİN GİTMEDİM'

Tutuklu sanık İskender Sarı ise tarlaya Ali Sarı'yı öldürmek için gitmediğini savunarak, "Ali'yi öldürmek için tarlaya gitmedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

İskender Sarı'nın tanık olarak dinlenen eşi de kocasının tarlaya pancar sökmeye gittiğini, olayda kullanılan tabancayı sürekli yanında taşıdığını anlattı. Duruşma ertelendi.

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