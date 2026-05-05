Kolombiya’da kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

10:405/05/2026, Salı
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Patlamanın metan gazı birikiminden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi.

Kolombiya’nın Cundinamarca bölgesine bağlı Sutatausa belediyesindeki La Ciscuda madeninde patlama meydana geldi.

Ulusal Madencilik Ajansından yapılan açıklamada, faciada 9 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

9 Nisan’da yapılan bir incelemede, gaz birikmesi ve terk edilmiş tünellerin yetersiz yalıtımı da dahil olmak üzere sahada güvenlik riskleri tespit edildiği, havalandırma ve toz kontrolünün iyileştirilmesi için önerilerde bulunulduğu aktarıldı.

