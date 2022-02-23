Koltuk sevdası ağır bastı: Sibel Suiçmez ne Trabzon Barosundan ne de TBB yönetiminden vazgeçiyor

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda TBB Başkan Yardımcılığına seçilen Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez’in koltuk sevdası, meslek kurallarına ağır bastı. Aralık ayındaki genel kurulda 8 ilin baro başkanı TBB yönetim ve denetim kurullarına seçilmişti. Avukatlık Meslek Kurallarında “Baro başkanlığı, baro yönetim ve disiplin kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği Disiplin kurulu başkanlığı ve üyeliği görevi bir kişide birleşemez” maddesi yer alıyor. Bu kapsamda TBB yönetim ve denetim kurullarına seçilen 7 ilin baro başkanı görevlerini bıraktı. Ancak Av. Suiçmez, aradan geçen 2,5 aya rağmen Trabzon Baro Başkanlığı’na devam ediyor. Suiçmez’in iki görevi birlikte yürütmesine meslektaşlarından tepki yağıyor.

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GEREĞİ YAPILSIN

Eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Madde gayet kolay anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış. Farklı yorumlara izin vermeyen açık bir yasak konulmuş. Buna göre bir kişi hem TBB yönetim kurulu üyesi, hem de baro başkanı olamaz. Takdire bırakmıyor. Anlamak için hukuk fakültesi bitirmeye gerek yok. Türkçe okuma bilmek yeterli. İki görevin bir kişide birleşmesi, Avukatlık Kanunu’nun 134. maddesine göre disiplin suçudur. Barolar ve TBB buna kayıtsız kalamaz. TBB başkanvekilinin CHP’den milletvekili olmak istediği konuşuluyor. Yerelde baro başkanlığı statüsünü, Ankara’da parti genel merkezinde ise TBB başkanvekili statüsünü kullanmayı düşündüğü söyleniyor. TBB bir siyasi partide koltuk bulma kaldıracı olarak kullanılamaz.”

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