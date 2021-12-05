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POLİTİKA

TBB'de Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan TBB'nin yeni başkanı oldu.

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Haber Merkezi Diğer
TBBde Metin Feyzioğlu dönemi bitti: Yeni başkan Erinç Sağkan oldu
Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapıldı. 348 delegenin oy kullanacağı seçimde sabah saat 09:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürdü. 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan, TBB’nin yeni başkanı oldu.

  • Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarışıyordu.

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Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan’ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.

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