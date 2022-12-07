Komutana veda: Pençe-Kilit şehidi Mehmet Duman toprağa verildi

Mansur Yavaş: Altılı masa isterse aday olurum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın kendisini aday göstermesi durumunda bunu kabul edeceğini açıkladı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Yavaş, 'Bizden başka bir görev istenirse bu altılı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız.' ifadelerini kullandı.

