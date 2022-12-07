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ADANA

Komutana veda: Pençe-Kilit şehidi Mehmet Duman toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Komando Binbaşı Mehmet Duman, dün memleketi Adana’da toprağa verildi. Şehidin eşi Beyhan Duman, “Kahramandı o” diyerek gözyaşı döktü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Komutana veda: Pençe-Kilit şehidi Mehmet Duman toprağa verildi
​Pençe-Kilit şehidi Mehmet Duman toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu önceki gün şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi. Şehit Duman’ın (41) Türk bayrağına sarılı cenazesi Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi’ne götürüldü.

Cenazeye şehidin kardeşi İbrahim Duman, askeri kamuflaj ceketi giyerek katıldı. Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman’ı kucağına alarak, “Baban melek oldu.” ifadesini kullandı. Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Beyhan Duman ve yakınlarıyla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman
Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman

KAHRAMANDI O

Şehidin eşi Beyhan Duman, “Kahramandı o” diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Duman’ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

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