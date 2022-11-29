MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yağılan açıklama, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/MnsLXXGwno — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022