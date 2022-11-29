Gündem MSB Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yağılan açıklama, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.

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