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Konya merkezli üç ilde DEAŞ'a operasyon: Yedi kişi yakalandı

Konya merkezli üç ilde DEAŞ'a operasyon: Yedi kişi yakalandı

20:4121/04/2025, Pazartesi
AA
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Operasyonlar sonucu yedi kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Foto: Arşiv)
Operasyonlar sonucu yedi kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Foto: Arşiv)

Yurt içinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Konya merkezli üç ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yedi kişi yakalandı.

Konya merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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