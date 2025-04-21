Konya merkezli üç ilde DEAŞ'a operasyon: Yedi kişi yakalandı

Yurt içinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Konya merkezli üç ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yedi kişi yakalandı.
Konya merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği öğrenildi.