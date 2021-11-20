Gündem Konyada 5 katlı apartmanda yangın paniği
KONYA

Konya’da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da bir apartmanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Konya’da 5 katlı apartmanda yangın paniği
Konya’da bir apartmanda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından itfaiye aracının sepeti uzatılarak aşağıya indirildi. Yangının çıkış sebebi yapılacak araştırma sonrası netlik kazanacak.

Hız yapan lüks otomobil sürücüsü 4 araca çapıp takla attı: 1 yaralı
GÜNDEM
Hız yapan lüks otomobil sürücüsü 4 araca çapıp takla attı: 1 yaralı

Deprem konutları 10 ayda tamam: 26 Kasım’da teslim edilecek
GÜNDEM
Deprem konutları 10 ayda tamam: 26 Kasım’da teslim edilecek
ABDde Instagrama soruşturma

ABD'de Instagram'a soruşturma

​Eski çalışanın çocuklarla ilgili ifadesi gündeme oturdu.
26 Kasımda teslim

26 Kasım'da teslim

​Deprem konutları 10 ayda tamam.
OSBlerde yer kalmadı

​Yoğun talebe noterli çekiliş.

​Kredi faizlerinde 100 puan indirim.
'Bunu duyduğuma üzüldüm'

'Bunu duyduğuma üzüldüm'

​ABD Dışişlerinden, Türkiye'nin Yunanistan tepkisiyle ilgili açıklama.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

'​Ulusal bir acil durumda olduğumuz açık.'

ABD yargısı kararttı

ABD yargısı kararttı

​Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul.

Gözler Meclis'te

Gözler Meclis'te

​Mahkumların koronavirüs iznine altı ay uzatma gündemde.
Bakan'dan 'daha az yoğunluk' uyarısı

Bakan'dan 'daha az yoğunluk' uyarısı

​Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.
581 yıl sonra bir ilk

581 yıl sonra bir ilk

En uzun süreli Ay tutulması uzaydan böyle fotoğraflandı.
Son görev

Son görev

​AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ebediyete uğurlandı.
Resmi Gazete'de atama kararları

Resmi Gazete'de atama kararları

Birçok görevde değişim yaşandı: Dört üniversiteye yeni rektör.

ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul
Dünya

ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast ile suçlanan ve yıllarca hapis yatan 2 kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayan ABD yargısı, adaleti karartmakla suçlanıyor. Suikastın ardında polis ve FBI komplosu olduğuna yönelik kanıtlara ulaşılmıştı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Malcolm X hakkındaki bir belgesel olduğu belirtiliyor.
Üç yaşındaki Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu
Gündem

Üç yaşındaki Müslüme’den acı haber: On gündür aranıyordu

Mersin’de 10 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan minik kızın cesedi bulundu. Gözyaşlarına boğulan anne “Melek mi oldun kızım?” diye feryat etti. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri de aile bireylerinin ifadesini aldı.
Baba ve kızı patlamada can verdi
Gündem

Baba ve kızı patlamada can verdi

Ankara Keçiören’de bir apartmanda önceki gece patlama meydana geldi. Bir dairedeki mutfak tüpünün patlaması sonucu binanın bir bölümü çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame (5), Muhammed (35) ve Melek Kahtan (2) ile Zine Abdülkerim Ahmed el Vahap (26) yaralı olarak çıkarıldı ve çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan ile kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.