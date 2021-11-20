Konya’da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Dünya

ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast ile suçlanan ve yıllarca hapis yatan 2 kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayan ABD yargısı, adaleti karartmakla suçlanıyor. Suikastın ardında polis ve FBI komplosu olduğuna yönelik kanıtlara ulaşılmıştı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Malcolm X hakkındaki bir belgesel olduğu belirtiliyor.