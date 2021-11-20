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İZMİR TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deprem konutları 10 ayda tamam: 26 Kasım’da teslim edilecek

İzmir depreminde yitirilen canların acısı hâlâ tazeliğini korurken, depremin izleri büyük oranda silindi. Evleri yıkılan aileler şimdi sıcak yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yaşanan 6,6’lık depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş, 17 bina yıkılmış, pek çok bina hasar görmüştü. 10 ay gibi kısa sürede tamamlanan konutları yerinde inceledik. İnşa edilen bin 440 konuttan 749’u 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle teslim edilecek.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Deprem konutları 10 ayda tamam: 26 Kasım’da teslim edilecek
İnşa edilen bin 440 konuttan 749’u 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle teslim edilecek.

İzmir’de geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yaşanan yıkıcı depremin izleri siliniyor. Depremde evleri yıkılan ve devletin yaptığı eşya/kira yardımıyla hayata tutunan aileler, sıcak yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. 6,6 şiddetindeki depremde 17 bina tamamen ya da kısmen yıkılmış, enkaz altında kalan 116 kişi hayatını kaybetmişti. Yitirilen canların acısı tazeliğini korurken, depremin geride bıraktığı izler büyük oranda silindi. Şimdi sıra felakette evini kaybedenleri yeni evlerine kavuşturmaya geldi.

YENİ BİNALAR YÜKSELDİ

  • Depremin ardından 213 bin bina tek tek incelenerek hasar tespit çalışmaları yapıldı. 680 ağır hasarlı bina boşaltılıp, aileler kira ve eşya yardımı yapılarak başka konutlara yerleştirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, yıkılan binaların yeniden yapımı için ilk kazmayı Şubat 2021’de vurdu. Çalışmalarda sona gelindi. Yeni Şafak olarak yapımı 10 ay gibi kısa sürede tamamlanan konutları yerinde inceledik. Geçtiğimiz yıl yürek yakan enkaz görüntülerinin olduğu bölgede şimdi yeni binalar yükseliyor.

7.5 şiddetine bile dayanıklı: Deprem sonrası Elazığ’da bir senede 24 bin 83 konut inşa edildi
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24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da konutların inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.
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Tamamlanan binlerce konut ise çekilen kuralar ile hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu, yapılan konutların güvenli ve güzel olduğunu ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ’da 24 bin 83 konutun yapıldığını aktararak, “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
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\"Evler gerçekten güzel\" <br><br> Mahallesinde yapılan konutlar hakkında bilgi veren Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Cumhurbaşkanımız bugün 24 bin 83 konutun yapıldığını açıkladı. Mahallemizde 2 bin 300’e yakın konut yapıldı. Bu konutlar 4 etaptan oluşuyor. 1. ve 2. etabı vatandaşlarımız teslim aldı. Bu yakın zamanda 3. etabımızı da alacaklar. Bir ay sonrada inşallah 4. Etabımızda teslim edilecek. Evler gerçekten güzel. Sosyal donatı, yeşil alanları ve parklarıyla, dizayn ve sağlamlık bakımdan olsun hakikaten güzel” dedi.
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\"Eski evlere göre hakikaten çok güzel ve kullanışlı\" <br><br> Taşınalı 10 gün olduğunu aktaran Recai Dikbaş, “Eski evlere göre hakikaten çok güzel ve kullanışlı. Evler çok güzel ve sağlam. Evlerde tuğla yok hep tünel beton. Çok güvenilir, rahatız. Bir şikayetimiz yok. Allah devletimize ve milletimizi zeval vermesin. Hiç depremleri hissetmiyoruz. Burada yetkililerin söylediğine göre, 7.5 şiddetine bile dayanıklı...
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Ben kaynakçıyım. Birkaç işim vardı. Hilti ile duvarı zor deldim. O kadar sağlam. Devletimiz başından beri vatandaşına sahip çıktı. Şuanda Karadeniz’de vatandaşın yanında. Burada da yanımızdaydı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
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“Deprem olsa yerimden bile kalkmam” <br><br> Daha önceki evinin eski olduğunu aktaran Akide Dikbaş, “Eski evlerde temizlik yapardık belli olmazdı. Ama şimdi Allah devletimizden razı olsun. Allah cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Evlerimiz çok güzel olmuş, çok memnunuz. Bize dört dörtlük evleri yaptı ve teslim etti. Güvenilir evler. Deprem olsa yerimden bile kalkmam” şeklinde konuştu.
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
Title
Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi
7.5 şiddetine bile dayanıklı: Deprem sonrası Elazığ’da bir senede 24 bin 83 konut inşa edildi
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde 24 bin 83 konut yapıldı. Devlete teşekkür eden depremzede vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Taşınalı 10 gün olduğunu aktaran Recai Dikbaş, “Burada yetkililerin söylediğine göre, 7.5 şiddetine bile dayanıklı. Ben kaynakçıyım. Birkaç işim vardı. Hilti ile duvarı zor deldim. O kadar sağlam. Devletimiz başından beri vatandaşına sahip çıktı. Şu anda Karadeniz'de vatandaşın yanında. Burada da yanımızdaydı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Her yerde hummalı bir çalışma var. Bayraklı’da bulunan 7 alanda 1440 konut inşa edildi. Bu konutların 749’u 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Geri kalan konutların da yılbaşından itibaren hak sahiplerine verilmesi planlanıyor. Teslime hazır olan bloklardaki 3+1 örnek daireyi gezdik. Konutlar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp dizayn edilmiş. Birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı konutlar, afetzedelerin yüzünü güldürecek.

8 etapta çalışma var

Bayraklı bölgesinde bulunan 7 projenin haricinde İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında belirlenen rezerv alanda da çalışmalar tamgaz sürüyor. 3 bin 649 konutluk projenin de 2022 yılının mart ayında bitirilmesi bekleniyor. Yapımına devam edilen konutlarla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak şunları kaydetti: “Şehir hastanesinin yanında 375 hektar bir alanı rezerv alan olarak belirledik. Burada 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına başladık. Çalışmalar Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığı koordinasyonunda hızlı şekilde ilerliyor. Bu konutları da Mart ayı itibariyle etaplar halinde hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Bu süreç içinde 2 binin üzerinde vatandaşımıza eşya ve kira yardımı yaptık, vatandaşlarımıza evlerini teslim edinceye kadar da kira yardımı yapmaya devam edeceğiz.”

Cüneyt Çakır 33 gün sonra yeşil sahalarda
SPOR
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O acıları hatırlamak istemiyoruz

Büyük oranda yapımı tamamlanan 1440 konutluk projedeki hak sahiplerinden birisi de depremde annesini kaybeden, kendisi de 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan, İzmir depreminin simgesi olan Ayda bebeğin ailesi. Baba Uğur Gezgin ile deprem sonrası yaşadıklarını konuştuk. Gezgin şunları kaydetti: “Eşimi kaybetmenin acısını yaşıyorum; ancak kızım Ayda’nın bir mucize eseri enkaz altından canlı olarak çıkması beni hayata bağladı. Ayda ve abisi ile birbirimize sarıldık, hayata devam ediyoruz. Çocuklarıma annelerinin depremde vefat ettiğini söylemek çok zor oldu. Ayda annesini çok özlediğini söylüyor. Yeni yeni toparlanmaya başladı.”

AYDA AĞIR BİR TRAVMA YAŞADI

  • “Ayda, enkazın altında devamlı uyumuş. Karanlığa ve iş makinesi sesine karşı fobisi oluştu. 91 saat karanlığa ve kurtarma ekipmanlarının sesine maruz kaldı. Ağır bir travma yaşadı. Psikolojik destek aldık. Neyse ki bizlere sağlanan destekle bu zor süreci geride bıraktık. Devletimiz sağ olsun, ilk andan itibaren her desteği sağladı, bizi hiç yalnız bırakmadı. Eşya ve kira yardımı yaptılar, psikolojik destek de aldık, konutumuz da yapılıyor. İşte Rıza Bey apartmanı burada. Yeni konutumuz inşa ediliyor, yılbaşına kadar teslim edilecekmiş. Ancak biz başka bir yerden ev aldık, buraya dönmeyeceğiz. Çünkü kızım Ayda’nın burada yaşadıklarını hatırlamak istemiyoruz.”
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