​Deprem konutları 10 ayda tamam: 26 Kasım’da teslim edilecek

İzmir’de geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yaşanan yıkıcı depremin izleri siliniyor. Depremde evleri yıkılan ve devletin yaptığı eşya/kira yardımıyla hayata tutunan aileler, sıcak yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor. 6,6 şiddetindeki depremde 17 bina tamamen ya da kısmen yıkılmış, enkaz altında kalan 116 kişi hayatını kaybetmişti. Yitirilen canların acısı tazeliğini korurken, depremin geride bıraktığı izler büyük oranda silindi. Şimdi sıra felakette evini kaybedenleri yeni evlerine kavuşturmaya geldi.
YENİ BİNALAR YÜKSELDİ
- Depremin ardından 213 bin bina tek tek incelenerek hasar tespit çalışmaları yapıldı. 680 ağır hasarlı bina boşaltılıp, aileler kira ve eşya yardımı yapılarak başka konutlara yerleştirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, yıkılan binaların yeniden yapımı için ilk kazmayı Şubat 2021’de vurdu. Çalışmalarda sona gelindi. Yeni Şafak olarak yapımı 10 ay gibi kısa sürede tamamlanan konutları yerinde inceledik. Geçtiğimiz yıl yürek yakan enkaz görüntülerinin olduğu bölgede şimdi yeni binalar yükseliyor.
YÜZLERİ GÜLDÜRECEK
Her yerde hummalı bir çalışma var. Bayraklı’da bulunan 7 alanda 1440 konut inşa edildi. Bu konutların 749’u 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Geri kalan konutların da yılbaşından itibaren hak sahiplerine verilmesi planlanıyor. Teslime hazır olan bloklardaki 3+1 örnek daireyi gezdik. Konutlar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp dizayn edilmiş. Birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı konutlar, afetzedelerin yüzünü güldürecek.
8 etapta çalışma varBayraklı bölgesinde bulunan 7 projenin haricinde İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında belirlenen rezerv alanda da çalışmalar tamgaz sürüyor. 3 bin 649 konutluk projenin de 2022 yılının mart ayında bitirilmesi bekleniyor. Yapımına devam edilen konutlarla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak şunları kaydetti: “Şehir hastanesinin yanında 375 hektar bir alanı rezerv alan olarak belirledik. Burada 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına başladık. Çalışmalar Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığı koordinasyonunda hızlı şekilde ilerliyor. Bu konutları da Mart ayı itibariyle etaplar halinde hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Bu süreç içinde 2 binin üzerinde vatandaşımıza eşya ve kira yardımı yaptık, vatandaşlarımıza evlerini teslim edinceye kadar da kira yardımı yapmaya devam edeceğiz.”
O acıları hatırlamak istemiyoruz
Büyük oranda yapımı tamamlanan 1440 konutluk projedeki hak sahiplerinden birisi de depremde annesini kaybeden, kendisi de 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan, İzmir depreminin simgesi olan Ayda bebeğin ailesi. Baba Uğur Gezgin ile deprem sonrası yaşadıklarını konuştuk. Gezgin şunları kaydetti: “Eşimi kaybetmenin acısını yaşıyorum; ancak kızım Ayda’nın bir mucize eseri enkaz altından canlı olarak çıkması beni hayata bağladı. Ayda ve abisi ile birbirimize sarıldık, hayata devam ediyoruz. Çocuklarıma annelerinin depremde vefat ettiğini söylemek çok zor oldu. Ayda annesini çok özlediğini söylüyor. Yeni yeni toparlanmaya başladı.”
AYDA AĞIR BİR TRAVMA YAŞADI
- “Ayda, enkazın altında devamlı uyumuş. Karanlığa ve iş makinesi sesine karşı fobisi oluştu. 91 saat karanlığa ve kurtarma ekipmanlarının sesine maruz kaldı. Ağır bir travma yaşadı. Psikolojik destek aldık. Neyse ki bizlere sağlanan destekle bu zor süreci geride bıraktık. Devletimiz sağ olsun, ilk andan itibaren her desteği sağladı, bizi hiç yalnız bırakmadı. Eşya ve kira yardımı yaptılar, psikolojik destek de aldık, konutumuz da yapılıyor. İşte Rıza Bey apartmanı burada. Yeni konutumuz inşa ediliyor, yılbaşına kadar teslim edilecekmiş. Ancak biz başka bir yerden ev aldık, buraya dönmeyeceğiz. Çünkü kızım Ayda’nın burada yaşadıklarını hatırlamak istemiyoruz.”