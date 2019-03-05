Konya'da feci kaza: Doktor çift hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı.

Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞ

Kaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor. ' şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.