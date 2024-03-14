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Konya'da ilk kez oruç tutan çocuklara büyükşehir sürprizi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl da 7-8 yaşındaki çocuklar için uygulayacaklarını, çocukları çeşitli hediyelerle sevindireceklerini açıkladı.

16:30 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:31 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk orucunu tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da çeşitli hediyelerle sevindirecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk orucunu tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak ve Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmeye bu yıl da devam ettiklerini belirtti.


Ramazan’ın aynı zamanda sabır ve dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Altay, “Kıymetli yavrularımız da ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk defa oruç tutan çocuklarımızı hediyelerle sevindirerek teşvik ediyoruz. Bu kapsamda onlar için çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki çocuklarımızın başvurularını internet üzerinden 25 Mart tarihine kadar alacağız. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7 ve 8 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “
” adresinden yapılıyor.
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Ramazan
#Oruç
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