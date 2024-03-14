Konya'da ilk kez oruç tutan çocuklara büyükşehir sürprizi

Ramazan’ın aynı zamanda sabır ve dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Altay, “Kıymetli yavrularımız da ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk defa oruç tutan çocuklarımızı hediyelerle sevindirerek teşvik ediyoruz. Bu kapsamda onlar için çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki çocuklarımızın başvurularını internet üzerinden 25 Mart tarihine kadar alacağız. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.