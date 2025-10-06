Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında iddiaya göre, 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan 2 kişi tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Turan bacağından, Nedim Kaçın karnından ve o sırada sokakta bulunan akrabası Yıldım Kaçın boynundan yaralandı. Saldırgan 3 kişi geldikleri taksi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.