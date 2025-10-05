Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde kavga: Altı kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde kavga: Altı kişi yaralandı

00:585/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


#Kahramanmaraş
#asker eğlencesi
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar düşüyor! Yarın (6 Ekim 2025) hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte yeni hafta için il il hava durumu tahminleri