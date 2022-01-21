Gündem Körfez Belediyesi, Herekede Seyir Terasına yapılan halı sahayı hizmete açtı
KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Hereke’de Seyir Terası’na yapılan halı sahayı hizmete açtı

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spora ulaşımını daha kolay hale getirmek adına yeni tesisler kazandırıyor. Hereke’de Seyir Terası’na yapılan muhteşem manzaralı halı saha ile birlikte 3 halı saha hizmete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Körfez Belediyesi, Hereke’de Seyir Terası’na yapılan halı sahayı hizmete açtı
Körfez Belediyesi, Hereke’de Seyir Terası’na yapılan halı sahayı hizmete açtı.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spora ulaşımını daha kolay hale getirmek adına yeni tesisler kazandırıyor. Spor akademilerinde 4 bin 500 çocuğun eğitim gördüğü Körfez’de 2021 yılında başlayan tesisleşme atağı, 2022’de de artarak devam edecek. 2022 yılında Körfez’in en büyük eksiği olan kapalı spor salonu ile birlikte 5 adet mahalli spor tesisinin de startı verilecek.

Zemini yenilenen etrafı da güzelleştiren halı sahadan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
Zemini yenilenen etrafı da güzelleştiren halı sahadan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ücretsiz yararlanılabiliyor

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde vatandaşların talepleri doğrultusunda parklarda 3 adet halı sahayı tamamladı ve kullanıma hazır hale getirdi. Bunlardan birisi de Hereke’de Kışladüzü’ndeki Seyir Terası içinde. Ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açılan saha, Osmangazi Köprüsü manzarası ile de hem oynayanları hem de onları izleyen vatandaşları büyülüyor.

Körfez Belediyesi tarafından Kışladüzü Mahallesi’ndeki seyir terası yenilendi.
Körfez Belediyesi tarafından Kışladüzü Mahallesi’ndeki seyir terası yenilendi.
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