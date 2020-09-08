Kovid’de yeni tedbirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı. Okullarda yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yapılacağını kaydeden Erdoğan, Türkiye genelinde toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de 4 saat 10 dakika süreyle toplandı. Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Erdoğan, toplantıda önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkardıklarını ifade etti. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KAFELERE SIKI DENETİM GELİYOR

Vaka ve ölümlerden derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara sıkı bir şekilde riayet etmesini diliyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı gibi hastalıkları üzerime binmeden günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayısını mümkünse 0’a indirmeliyiz.

3. ÇEYREKTE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Sosyal koruma kalkanı altında istihdamı ve gelir seviyesi düşük vatandaşımızı desteklemeye yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Yılın 2. çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler 3. çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor.

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YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM BİR ARADA

Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü alt yapısı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye’nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.

Askeri harekatlarımızı iyi inceleyin

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Yunanistan’a sert uyarılarda bulundu: Gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı devreye sokabilecek alt yapıya sahip olduğumuz için bu derece dikkate alınıyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına Türkiye’nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum; Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler.

Güçlü bir piyasa oyuncusu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Türkiye’den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye Sigorta’nın sigorta sektörünü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ettiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, törende yaptığı konuşmada, Türk sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

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Albayrak, "Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kar güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah. Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigortanın önümüzdeki dönemde global bir marka olma hedefiyle ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz" dedi. Albayrak, Türkiye Sigorta'nın sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasında öncü bir marka olacağını belirtti.

HIZ KESMEDİK

Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışıyoruz. İnşallah, çok yakın bir dönem içinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız."

İlk poliçe Erdoğan’a

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’nin açılış töreninde ilk poliçeyi Erdoğan’a takdim etti. Albayrak, “Birkaç hafta öncesinde müjdesini verdiğiniz, Türkiye tarihi açısından da kritik bir öneme sahip, Türkiye Petrolleri’nde Fatih gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusundaki Türkiye’nin dünya ölçeğinde de çok önemli gaz keşfiyle sonuçlandırdığı kuyusunun sigorta poliçesi. Sembolik anlamı da manevi, maddi anlamı da çok büyük bugünün anlamına binaen size takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.