Gündem ÖSYMden KPSS tercih duyurusu
EĞİTİM

ÖSYM'den 'KPSS tercih' duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını bildirdi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih işlemleri 28 Aralık'a kadar sürecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı: ÖSYM KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı
Arşiv

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

KPSS atanma en küçük ve en büyük puanlar ve meslekler listesi
ÖZGÜN
KPSS atanma en küçük ve en büyük puanlar ve meslekler listesi
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
İki ayda 22 bin 217 kez aradı

İki ayda 22 bin 217 kez aradı

Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi.
Enerjideki gücümüzü artırdık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan mürettebata seslendi: Milletim adına teşekkür ve tebrik ediyorum.

Uzman isimden 'acil' çağrı: Derin yarık ve göçükler oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.