ÖSYM'den 'KPSS tercih' duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularını başladığını bildirdi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih işlemleri 28 Aralık'a kadar sürecek.