KPSS en küçük ve en büyük puanlar ve meslekler listesi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'deki Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile 24-25 Eylül 2022'de gerçekleşen Alan Bilgisi ve 2 Ekim 2022'de uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi testinin cevapları ile adayların cevaplarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. KPSS P1, P2, P3 ve P4 gibi puan türleri KPSS sonuçlarının ardından adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS atamaları bu puan türleri baz alınarak yapılmakta. Peki KPSS lisans meslekleri neler? Hangi KPSS puan türü hangi mesleği kapsar? İşte KPSS lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları.

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye atanılır?

KPSS puanı 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralığında olanlar ise çoktan araştırmaya başladı. KPSS atama puanları bazı kriterlere göre değişkenlik gösterebiliyor. KPSS lisans oturumlarından 50 ila 60 puan arasında alan adaylar daha çok belediyelerin memur alımları ve jandarma alımlarını tercih ediyor. Bunun yanında bu puan aralığına sahip olan adaylar öğretmenevi, polis evi ve misafirhanelerde de açılan memur alımı ilanlarına müracaat edebilirler. KPSS sınavında 60 sınırını aşan memur adayları, uygun olması durumunda sözleşmeli öğretmenlik alanlarını tercih edebilirler. Sözleşmeli öğretmenlikte sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir.65 puan ve üzerinde yapanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlarda şansını deneyebilir. Bunun yanında 70 puanı elde eden memur adayları EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercihlerine dahil edebilirler. İşte 2022 KPSS tavan ve taban puanları listesi...

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2021- KPSS TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2022 KPSS en küçük, en büyük taban puanları açıklandı mı?

KPSS taban ve tavan puanları ilgilenilen memurluk türünün en yüksek ve düşük alım yaptığı puandır. Taban puan en düşük puan türü olarak tanımlanırken tavan puan ise o pozisyonun alım yaptığı, en yüksek puan türüdür. KPSS lisans taban puanları mesleki pozisyon, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve alım yapan kuruma göre değişkenlik gösterebiliyor. 2022 KPSS taban puanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2021 yılının en düşük ve en yüksek puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS puanları kaç yıl geçerli?

Normal şartlar altında KPSS lisans oturumlarının geçerlilik süresi 1 yıl süre ile sınırlıydı. 31 Temmuz’da yapılan sınavın iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, öğrencilerin mağdur edilmemesi adına bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için KPSS sonucu geçerlilik süresinin bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını duyurdu.

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