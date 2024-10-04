Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları, 81 il ve Lefkoşa'da pazar günü yapılacak. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında genel yetenek-genel kültür oturumunda 15 bin 271, eğitim bilimleri oturumunda ise 7 bin 75 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.