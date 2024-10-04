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ÖSYM duyurdu: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı

Pınar Görgü
11:044/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ÖSYM
ÖSYM

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı.


Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar,
sonuç belgelerine
internet sitesi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.


ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir''

KPSS lise tercihleri ne zaman?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.


KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.


Atama puanları için tıklayınız

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



#KPSS
#ÖSYM
#sınav

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