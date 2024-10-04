KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2024-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı.
ÖSYM duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KPSS lise tercihleri ne zaman?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.
KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.
Atama puanları için tıklayınız
KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.