2020-KPSS Lisans oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

GÜNDEM ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek: Kayıt olmayanlar kabul edilmeyecek

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/mW0EoVKQ2M pic.twitter.com/xBUOCM1XM4 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 14, 2020