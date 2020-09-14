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KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! 2020 KPSS Lisans soru kitapçığı ekranı

2020-KPSS Lisans oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına giren adayların merakla beklediği haber geldi. 2020-KPSS Lisans oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki 2020-KPSS Lisans oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları nasıl öğrenilir. Haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

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