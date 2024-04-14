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Kritik temas: MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD'li mevkidaşı ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

18:50 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 19:30 - 14/04/2024 Pazar
DHA
MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşı Burns ile görüştü.
MİT Başkanı Kalın, ABD'li mevkidaşı Burns ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı William Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili mesaj iletti.

Görüşmede ayrıca, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kalın, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

CIA Başkanı William Burns
Dünya alarmda: İran İsrail'e yüzlerce İHA ve füzeyle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi.



#İbrahim Kalın
#MİT
#William Burns
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