Gündem Kulp Belediye Başkanının yerine kaymakam görevlendirildi
POLİTİKA

Kulp Belediye Başkanı'nın yerine kaymakam görevlendirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmasının ardından, Kulp Belediye Başkanlığı için kaymakam görevlendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulp Belediyesi
Kulp Belediyesi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklanmasının ardından Kulp Belediyesi için görevlendirme yapıldı.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet görevlendirildi.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

9 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi hakkında yakalama kararı
GÜNDEM
9 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi hakkında yakalama kararı
Kulp Belediyesine görevlendirme

Kulp Belediyesi'ne görevlendirme

​Tutuklanan belediye başkanının yerine kaymakam atandı.
9 ilde FETÖ operasyonu

9 ilde FETÖ operasyonu

14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
En uzun zirve

En uzun zirve

Ankara'da İdlib ve Suriye'nin geleceği konuşuldu.
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Bir çok etkinliğin yapılacağı Teknofest, bugün kapılarını açıyor.
Milletin sevgisini yok edemediler

Milletin sevgisini yok edemediler

Adnan Menderes'in idamının üzerinden 58 yıl geçti.
Kararlıyız

Kararlıyız

​'Kararlılık-2019' tatbikatı Doğu Akdeniz'de başladı.

Kaçağa göz açtırılmayacak

Kaçağa göz açtırılmayacak

​İstanbulluların şikayeti üzerine düğmeye basıldı.
İşçi kıyımı sürüyor

İşçi kıyımı sürüyor

​İBB önündeki eylemler CHP İl Başkanlığı'na taşındı.
Arakan'da kolektif hareket gerekli

Arakan'da kolektif hareket gerekli

Esas soru şu; buna kim liderlik edecek?
Petrol fırladı

Petrol fırladı

​Küresel piyasada ham petrol %19 zamlandı.
Mahrem<br>hücreden çıktı

Mahrem
hücreden çıktı

​Karlov'un sanığı kritik isimle aynı hücrede görev almış.
Aramco Savaşı

Aramco Savaşı

Saldırısı ardından bölgede sular durulmuyor.
İstihdam<br>2 puan geriledi

İstihdam
2 puan geriledi

​Türkiye'de işsizlik 2.8 puan artarak yüzde 13 oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

​İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.
Maç tekrar mı edilecek?

Maç tekrar mı edilecek?

​Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası iddiası.
Kulp belediye başkanına tutuklama

Kulp belediye başkanına tutuklama

​Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 HDP'li tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.