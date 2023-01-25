Kültürde mahalle baskısını reddediyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddettiklerini söyledi. Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde konuştu: Hükümet olarak son 20 yıldır kültür ve sanat alanında çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye’nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.

VESAYET ZİNCİRLERİ PARÇALANDI

Kültür, sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu mahalle baskısından kurtuldukça hamdolsun daha da çeşitlendiğini, özgürleştiğini, milletin değerleriyle daha barışık hale geldiğini görüyoruz. Sadece sinema, dizi sektörümüzün yurt içinde ve yurt dışında son yıllarda sergilediği başarılara bakmak bile mahalle baskısının ülkemizi nasıl bir çoraklığa, nasıl bir geri kalmışlığa mahkum ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

ÖDÜLLER ARICAN, YAVUZ VE GÖKYAY’A

Temelinde alın teriyle dürüst kazancın yer aldığı Ahilik kültürünün yaşatılması, bu kültüre ilişkin yaptığı temsiller ve yayıncılık faaliyetleri sebebiyle ödüle layık görülen Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı adına ödül Vakıf Başkanı Eyyup Arıcan’a verildi. Deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması nedeniyle uluslararası platformlarda önemli ödüller de kazanan Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi adına ödülü Müze Kurucusu Kenan Yavuz aldı. Guinness Dünya Rekorlarına girmeye hak kazanan sayı ve nitelikteki benzersiz koleksiyonu, satrancın sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini toplumla paylaşması dolayısıyla ödüle layık görülen Gökyay Vakfı Satranç Müzesi adına da Vakfın Kurucusu Akın Gökyay’a ödül takdim edildi.



