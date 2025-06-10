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Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yoğunluk sürüyor

08:5010/06/2025, Salı
DHA
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Yoğunluk akıcı şekilde devam ediyor.
Yoğunluk akıcı şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde memleketlerinden veya tatil bölgelerinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde trafik yer yer sıkışıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı yoğunluk sürüyor.


Sabah saatleri itibarıyla otoyolun özellikle Karadeniz - Gerede bağlantı noktası Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde, yoğunluk akıcı trafik şeklinde devam ediyor.


Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Ankara ve İstanbul yönünde de ulaşım normale döndü.



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