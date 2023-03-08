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Kurmaylar duramadı: Saadet Partisi’nin eksi birinci katı hareketliydi

6’lı Masa’nın yeniden kurulduğu pazarlıkta liderler sinir savaşı yaşarken, kurmaylar da kamuoyu gibi sonucu Saadet Partisi’nin (SP) eksi 1’inci katında bulunan konferans salonunda bekledi. Misafirlerin en hareketlisi ise İYİ Partili kurmaylar oldu. Onlar eksi 1’inci kat ile teras kat arasında gidip geldi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Neşeli sohbetlerin yapıldığı uzun saatlerde kurmayların ayrı ayrı kümelenmeleri objektiflere yansıdı.

Neşeli sohbetlerin yapıldığı uzun saatlerde kurmayların ayrı ayrı kümelenmeleri objektiflere yansıdı.

6’lı Masa’nın yeniden kurulduğu pazarlıkta liderler sinir savaşı yaşarken, kurmaylar da kamuoyu gibi sonucu Saadet Partisi’nin (SP) eksi 1’inci katında bulunan konferans salonunda bekledi. İlerleyen saatlerde kurmaylar SP Genel Merkezi içinde sık sık yer değiştirdi. Misafirlerin en hareketlisi ise İYİ Partili kurmaylar oldu. Onlar eksi 1’inci kat ile teras kat arasında gidip geldi. Neşeli sohbetlerin yapıldığı uzun saatlerde kurmayların ayrı ayrı kümelenmeleri objektiflere yansıdı.


#6'lı Masa
#Saadet Partisi
#İYİ Parti
41 dakika önce
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Kurmaylar duramadı: Saadet Partisi’nin eksi birinci katı hareketliydi
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