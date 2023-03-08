Kurmaylar duramadı: Saadet Partisi’nin eksi birinci katı hareketliydi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın yol haritasında yer alan 'Beş genel başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' maddesiyle ilgili konuştu. Akşener, "Şu anda biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımızı söyledik, dolayısıyla milletvekili olmayacağız. Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir." ifadelerini kullandı.